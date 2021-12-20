Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 20 декабря 2021 года: 302 новых случая

За сутки в Липецкой области коронавирус подтвердился у 302 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за минувшие сутки - 302 новых случая. "Лидером" по числу заболевших остается Липецк - диагноз подтвердился у 171 пациента. В Ельце - у 22. В Елецком районе - 19. В Добринском районе 14 заболевших. В Данковском - 13. В Чаплыгинском - 11. В Липецком - 10. В Грязинском, Лев-Толстовском и Усманском районе выявили по 6 новых случаев. В Добровском и Долгоруковском - по 5. В Тербунском - 4. В Краснинском, Лебедянском и Становлянском заразились 3 человека. В Хлевенском районе - 1.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 81 546 жителей Липецкой области. Выздоровели 74 480 человек, в том числе 134 за последние сутки. Не удалось спасти 2 672 человека.

На больничном находятся 4 394 липчанина. Из них 4 052 пациента остаются дома с легким течением коронавирусной инфекции. Остальных госпитализировали.