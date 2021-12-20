Во вторник более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке плановые отключения холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 21 декабря, в Липецке вновь отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях, проводимые АО "ЛГЭК". Как сообщили в пресс-службе компании, подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Буденного, Небесная, Зоологическая, Речная, Смоленская, Сенная, Садовая, Полярная, Сырская, Пролетарская, переулок Рядовой.

С 10 утра до часа дня краны пересохнут у жителей верхних этажей по адресам: улицы 15 микрорайон, 16, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35-37, 35а, 35б; Водопьянова, 70.

С 12 до 3 часов дня воду отключат по улицам 8 Марта, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34; Советская, 68.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.