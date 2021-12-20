Испугавшись за арестованную машину, липчанин оплатил 253 штрафа от ГИБДД

После ареста автомобиля липецкий должник оплатил все штрафы от ГИБДД Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка области накопил 253 штрафа от ГИБДД. Общая сумма задолженности составила 203 тыс. рублей. Однако, добровольно оплачивать штрафы липчанин не спешил.

Тогда в дело вмешались судебные приставы-исполнители. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, они наложили арест на "Ладу Приору", принадлежащую должнику. Действенная мера и в этот раз прекрасно сработала. Мужчина испугался, что машину продадут, и на следующий же день полностью погасил задолженность.

Напомним, что о своих долгах липчане могут узнать на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области через сервис "Банк данных исполнительных производств". Погасить задолженность можно онлайн.