В зоопарке Липецка косолапый Мишка уснул раньше Машки

В зоопарке Липецка медведь Мишка погрузился в зимний сон Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком зоопарке уснул медведь Мишка. Самец по традиции опередил свою вторую половинку. Он почти неделю не покидает берлогу. А косолапая красавица Машка все еще бодрствует.

Как отметили сотрудники зверинца, медведица стала более беспокойной. Иногда она выходит побродить по вольеру. Но это нормальное поведение для данных животных, так как они уходят не в спячку, а в зимний сон.

У спящих медведей сохраняются жизненные функции. Температура их тела уменьшается лишь на 5-7 градусов, в то время как, к примеру, у ежей в спячке температура тела около 2 градусов.

Напомним, Мишка и Машка зимуют в Липецке уже в четвертый раз. Хищники живут в соседних вольерах. Там есть столовые, берлоги, игрушки и даже бассейны. Просыпаются медведи, как правило, в начале весны.