Под Липецком пропала женщина, страдающая потерей памяти

В Липецкой области ищут женщину, страдающую потерей памяти Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 56-летнюю женщину. Воротынцева (Белых) Светлана Алексеевна пропала в Ельце. В этот понедельник, 20 декабря, она вышла из дома и не вернулась. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", у ельчанки возможна потеря памяти. Пропавшая не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Была одета: черная куртка, зеленая кофта, синие штаны, синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Светлану Воротынцеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".