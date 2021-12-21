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Происшествия21 декабря 2021 7:06

Под Липецком в ДТП с грузовиком погиб 50-летний мужчина

Еще одного человека из легковушки госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области столкнулись легковушка и грузовик

В Липецкой области столкнулись легковушка и грузовик

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Трагедия произошла накануне, 20 декабря, в Добровском районе Липецкой области. На трассе Липецк-Чаплыгин у села Панино столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик "Ивеко". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 50-летний водитель легковушки погиб. Его 59-летнего пассажира госпитализировали. Предварительная причина ДТП - выезд на встречную полосу.

В тот же день в селе Конь-Колодезь Хлевенского района в аварию попали ВАЗ-2107 и "Ниссан". 34-летнюю женщину, находившуюся за рулем отечественной машины, с травмами доставили в больницу.

В селе Кривка Усманского района "Лада-Калина", двигаясь задним ходом, въехала в ВАЗ-2107. Пострадала 20-летняя пассажирка "семерки" - она получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили.