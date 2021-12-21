Молодой липчанин украл телефоны из бани, ограбил девушку и вынес из магазина продукты

Липчанин украл телефоны в бане Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в отдел полиции №8 Липецка обратилась 69-летняя сотрудница банного комплекса. В заявлении она указала, что из подсобного помещения кто-то похитил 2 сотовых телефона. Общая сумма ущерба - 10 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские задержали подозреваемого -19-летнего ранее судимого липчанина. Он пояснил, что в тот день отдыхал с друзьями в бане. Парень зашел в подсобку, так как искал администратора, но и там его не было. Зато лежали сотовые телефоны. Злодей похитил их и сбежал. Один телефон выбросил, а второй сдал в ломбард. Кстати, пока липчанин шел в организацию, он перевел на свой счет 2 тыс. рублей с одного из телефонов.

Возбуждены уголовные дела по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", а также по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

Также полицейские установили, что молодой человек причастен к хищению сотового на улице Космонавтов, которое произошло в ноябре. А также продуктов из магазина на сумму 3 599 рублей. По данным фактам также возбудили уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж".