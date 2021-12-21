В Липецкой области 18 человек заболели гриппом за неделю

В Липецке 10 641 человек заболели ОРВИ, а 18 - гриппом Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 13 по 19 декабря, в Липецкой области выявили 10 641 случай ОРВИ и 18 - гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, болеть стали на 10,9% чаще по сравнению с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости вырос среди детских возрастных групп на 4-9%, взрослых - на 24%. В первом случае причина - активизация вирусов гриппа типа А и традиционных негриппозных респираторных вирусов. Заболеваемость среди взрослых в большей степени связана с коронавирусом. Среди зараженных 68% - дети.

В Липецке зарегистрировали 64% всех случаев ОРВИ по региону. Специалисты обследовали 291 человека. У них взяли пробы, в которых обнаружили грипп А - 46%, РС-вирусы - 21%, вирусы парагриппа - 13%. Также в областном центре грипп подтвердился у 11 человек.