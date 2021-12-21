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Общество21 декабря 2021 10:44

В Липецке на проспекте Мира погасли светофоры

В районе Новолипецка отключили электроэнергию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь погасли светофоры

В Липецке вновь погасли светофоры

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на проспекте Мира не работают светофоры. Сигнальные столбы погасли на участке от площади Франценюка до площади Металлургов областного центра.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, светофоры отключились, так как на проспекте Мира нет электроэнергии. Специалисты уже проводят обследование, выясняют причину сбоев. При необходимости сотрудники "Липецкгорсвета" перезагрузят объекты.

Липчанам приносят извинения за временные неудобства и просят быть особенно внимательными при проходе или проезде этих участков. Напомним, что согласно Правилам дорожного движения, если не работает светофор или мигает желтый сигнал, участок дороги считается нерегулируемым. Водителям нужно проезжать его, уступая дорогу пешеходам.