В Липецке с начала года в пожарах погибло 20 человек

В Липецке за год уменьшилось количество пожаров, но увеличилось число погибших Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 13 по 19 декабря, в Липецке зафиксировали 14 пожаров. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, горели 2 квартиры, 1 частный дом в Сселках, пристройка к дому в районе Опытной. В больницу с ожогами попал 66-летний житель квартиры на улице Филипченко. А от отравления угарным газом в доме погиб 71-летний мужчина. Половина пожаров пришлась на понедельник, 13 декабря.

2 замыкания в электрощитках произошли в многоэтажках 15-ого микрорайонах. Еще одно - на опоре в Левобережье. Мусор стал реже вспыхивать. За неделю его тушили на улицах Урицкого и Передельческой. Пострадали 2 мусорных контейнера.

На улице Урожайная загорелся гараж. Сгорело не только строение, но и стоявший внутри ВАЗ. Огонь повредил киоск во время пожара на Центральном рынке.

С начала года в Липецке фиксируется на 10% меньше пожаров, чем за тот же период 2020 года. Однако, на 25% увеличилось количество погибших - не удалось спасти 20 человек.