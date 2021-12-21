В среду более 30 улиц Липецка останутся без холодной воды

В домах липчан вновь не будет воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 22 декабря, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Механизаторов, 10; Кузнечная, 4а; Ярославская, 13, 19; Светлова, 29, 31, 31а; Писарева, 37; Тельмана, 88; проспект Победы, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95.

На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Гранитная, 2-ая Гранитная, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, Тельмана, Щорса, проезд Шишкина, Ярославская, Писарева, Бурлакова, Светлова, Тихая, Железногорская, Патриотическая, Варшавская, Олимпийская, Зорге, Постышева.

С 10 утра до полудня холодную воду отключат на верхних этажах домов №21 и №23 по улице Космонавтов. Аналогичное произойдет с 12 до 3 часов дня в домах №41 и №43 по улице Ленина. А с 9 утра до 5 вечера - по Циолковского, 30/4, 34/5, 34, 38, 40 и Терешковой, 42.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.