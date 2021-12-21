В 2021 году липчане стали чаще жениться, рожать детей и реже разводиться

С начала 2021 года в Липецке родилось 4 518 малышей. Как сообщили в управлении ЗАГС, это на 142 больше, чем в 2020 году. Чаще всего девочкам дают имена Анна, Анастасия, София и Мария. Популярные имена для мальчиков - Артем, Александр, Дмитрий. Встречаются и редкие имена - Петр, Назарий, Гордей, Изабелла, Антонина, Кассандра, Виталина.

Также липчане стали чаще жениться. Свадьбу сыграли 3 508 пар - на 562 больше, чем в 2020 году. Уменьшилось и количество разводов - 1 852 против прошлогодних 2 110.

В ЗАГСе напоминают о приеме заявлений на свадебный сезон-2022. Подать документы можно не позднее, чем за 1 месяц и 1 день до желаемой даты. Это можно сделать, в том числе, через портал госуслуг. Уточнить информацию об этом, а также узнать, поступило ли заявление, можно по телефону 27-51-53.