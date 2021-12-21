Под Липецком чиновница пять лет сама начисляла себе премию

В Липецкой области будут судить за превышение должностных полномочий директора бюджетного предприятия «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания, организации питания обучающихся образовательных учреждений».

По данным следствия, чиновница в Чаплыгинском районе в течение пяти лет, с 2016 по 2020 года поучала стимулирующие выплаты из бюджета. Она раз в полгода подписывала приказы о премировании сотрудников, в список которых незаконно вносила свою фамилию. Хотя это должно было делать вышестоящее руководство. Всего таким путем женщина премировала себя на 260 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление раскрыли при взаимодействии с прокуратурой и УФСБ региона. Дело возбудили по 286 статье УК. В ходе расследования директор во всем созналась и вернула все деньги в бюджет. Ей максимум грозит до 4 лет колонии.