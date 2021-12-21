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Происшествия21 декабря 2021 16:36

Виновника взрыва и пожара на заводе рапсового масла в Липецке приговорили к штрафу

Начальник цеха во всем сознался и возместил ущерб рабочим
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор начальнику цеха завода рапсового масла «Лебойл», где в декабре прошлого года случился крупный пожар. В результате серьезного ЧП пострадали двое рабочих, 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела. Вред здоровью людей оценили, как тяжкий.

Эксперты установили, что начальник цеха экстракции, нарушив технику безопасности, указал подчиненным очистить оборудование без предварительного удаления опасных веществ и их паров. Во время очистки пары растворителя вспыхнули от статического электричества, что и стало причиной взрыва.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, начальник цеха во всем сознался, возместил ущерб рабочим и просил суд рассмотреть дело в особом порядке. В итоге руководителя признали виновным по части 1 статьи 217 УК – нарушение требований промышленной безопасности. Начальника приговорили к штрафу в 250 000 рублей.