В ДТП с «Ладой» в Липецке пострадали две пассажирки иномарки

По данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки, 21 декабря, на дорогах Липецкой области в двух ДТП пострадали четыре человека.

Так в Липецке вечером на улице Титова столкнулись «Сузуки» с 56-летним водителем и «Лада-Гранта» с 27-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали две пассажирки иномарки. Предварительная причина – нарушение очередности проезда.

По той же причине произошла авария в Ельце на улице Советской, где столкнулись «Газель» и «Рено». Пострадали 53-летний водитель и 21-летняя пассажирка иномарки.

ДТП без пострадавших за тот же период зарегистрировали 24. Также автоинспекторы за сутки поймали 8 пьяных водителей и 50 человек оштрафовали за ремни.