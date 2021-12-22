В Липецке с четверга перекроют одну из полос на перекрестке Фрунзе-Неделина

В Липецке ограничат движение на перекрестке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В одном из районов Липецка частично ограничат движение. На этот раз перекроют часть перекрестка Фрунзе-Неделина. Водители не смогут проехать по участку полосы, который предназначен для поворота направо в сторону Металлургического колледжа.

Движение ограничат с этого четверга, 23 декабря. Причина тому - монтаж водопровода под проезжей частью. Предположительно, ремонтные работы завершат к концу месяца. В ресурсоснабжающей организации липчанам приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, что в областном центре частенько отключаются светофоры. Так, 20 декабря сигнальные столбы погасли на улице Неделина и Гагарина. А накануне, 21 декабря, из-за отключения электроэнергии перестали работать светофоры на проспекте Мира. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее и в подобных случаях следовать Правилам дорожного движения.