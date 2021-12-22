В четверг из-за ремонтных работ липчане останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 23 декабря, в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Гоголя, 60; Семашко, 68; Гагарина, 61а; Желябова, 14, 14а, 16, 17, 31, 31а; Угловая, 15; Плеханова, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37/6; площадь Плеханова, 3.

С 10 утра до часа дня без воды останутся жители верхних этажей по улицам Космонавтов, 38; 15 микрорайон, 16, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37; Водопьянова, 70. То же самое с 12 до 3 часов дня ожидает липчан, проживающих на верхних этажах по улицам 8 Марта, 30, 28, 32, 32а, 34, 26а; Советская, 68.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.