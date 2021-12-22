Под Липецком от удара током погиб 14-летний школьник

В Липецкой области от удара током погиб подросток Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 21 декабря, в Липецкой области погиб 14-летний школьник. По данным следствия, тело обнаружили его родители. Это случилось вечером в в частном доме в селе Донское Задонского района. На теле были повреждения, которые остаются при ударе током.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, родители сообщили о произошедшем в полицию. По предварительным данным, подросток пытался починить электроудлиннитель, который находился под напряжением в сети.

Доследственную проверку проводит Тербунский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: осматривают место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам мероприятий примут процессуальное решение.