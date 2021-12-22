Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 декабря 2021 года: за сутки выписали 367 человек

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 декабря 2021 года достигло 75 329 человек. За минувшие сутки медики выписали 367 человек. За этот же период COVID-19 подтвердился у 301 жителя региона. В Липецке - у 127. В Ельце - у 33. В Грязинском, Измалковском и Хлевенском районах по 21 новому случаю. В Добринском - 20. В Усманском - 10. В Задонском районе заболели 9 человек. В Елецком и Липецком районах - по 8. В Тербунском - 7. В Лебедянском районе диагноз подтвердился у 6 местных жителей. В Становлянском - у 3. В Долгоруковском и Лев-Толстовском районах - у 2. В Воловском, Добровском и Чаплыгинском районах - у 1.

За время пандемии в Липецкой области зарегистрировали 82 143 случая ковида. Не удалось спасти 2 696 липчан. На больничном находятся 4 118 пациентов. Причем 3 827 из них остаются дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Оставшихся положили в больницу.