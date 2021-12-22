В четверг в Липецкой области до 17 градусов мороза

В ночь на четверг в Липецкой области до 23 градусов мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 23 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой снег. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра может опуститься до -23 градусов. Днем в регионе от 12 до 17 градусов ниже ноля. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем без существенных изменений - 742 мм рт.ст.

В пятницу, 24 декабря, в Липецке немного потеплеет. Правда, вряд ли липчане ощутят незначительные перемены. Ночью в областном центре до 16 градусов мороза. Днем около 12 градусов со знаком минус. С утра переменная облачность, а после обеда синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ветер юго-западный с переходом на южный 8-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.