Зарплаты липецких бюджетников подрастут, молодым учителям - подъемные

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Парламентарии рассмотрели и одобрили в профильных комитетах изменения в части налогов и оплате труда работникам бюджетной сферы. Какие нововведения ждут липчан?

Транспортный налог уменьшится вдвое

Это коснется владельцев автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ. Для них налоговая ставка составит 50%.

- С принятием этого решения снизятся доходы в областной бюджет, но мы намеренно идем на этот шаг. Данная мера будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации в целом, - подчеркнул спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Это не единственные налоговые изменения. Будут освобождены от налога на имущество (на 7 лет) организации-участники инвестиционных контрактов по производству автотранспортных средств.

- Эти поправки направлены на создание условий для привлечения в регион долгосрочных негосударственных инвестиций, - добавил спикер облсовета.

На 2022-23 гг. будет продлено действие пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении ж/д путей и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Ставка по-прежнему составит 1,6% (вместо общей в 2.2%). Теперь не подлежат налогообложению и объекты недвижимого имущества под розничную торговлю в населенных пунктах численностью до 500 человек.

Бюджетникам проиндексируют зарплату

Повышение на 6% зарплаты работникам бюджетных областных госучреждений начнется с 1 января 2022 г. На это в бюджете области предусмотрено 972.4 млн. рублей.

Индексация отразится на 40 тысячах работниках. Среди них – медперсонал, педагоги, работники культуры и социальной службы. Повышение затронет и специалистов учреждений ветеринарии, центров занятости населения, работающих в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта, транспорта, и других. Также в числе тех, кому проиндексируют зарплату, сотрудники общеотраслевых должностей - юристы, экономисты, программисты, инженеры.

Начинающим учителям и лесникам – подъемные

Единовременную выплату в размере 120 тыс. рублей из областного бюджета получат педагоги, пришедшие работать в школу после вуза. Выплаты предусмотрены и для начинающих лесников.

- Дополнительные меры поддержки, надеемся, привлекут специалистов в сферу образования и в наши лесничества, где дефицит кадров. Вчерашние студенты, получившие профессиональное образование, которые придут работать по своей специальности, могут рассчитывать на получение подъемных с нового года, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Подъемные предусмотрены и для учителей-логопедов (дефектологов), педагогов-психологов. Единовременные социальные выплаты установлены тем педагогическим работникам, которые стали работать в школе в год окончания колледжа, техникума или вуза после 1 января 2022 г. Необходимое условие – устроиться не менее чем на одну ставку и отработать в школе не менее двух лет.

Эти меры, по мнению депутатов, будут способствовать решению проблемы нехватки учителей-предметников в школах региона. Сегодня доля педагогов до 35 лет по-прежнему невысока.

Согласно новому закону соцподдержка коснется и молодых специалистов лесного хозяйства. Речь о тех, кто впервые трудоустроился в госучреждения лесного хозяйства области. Этим специалистам предусмотрены единовременные выплаты в размере 60 тыс. рублей плюс ежегодные выплаты (тоже по 60 тыс. руб) в первые три года работы.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.