Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Рено" и "Лада": есть пострадавший

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Рено" и "Лада" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 482 нарушения Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за руль в нетрезвом состоянии сели 8 человек. Не пристегнулись - еще 40. Водители 1 050 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 40 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Однако, зафиксированы и более серьезные ДТП. Так, в минувшую среду, 22 декабря, на трассе Липецк-Данков в Лебедянском районе лоб в лоб столкнулись "Лада-Гранта" и "Рено". Пострадал 51-летний водитель иномарки. Его с травмами доставили в больницу.

Существенные повреждения получили сами машины. От удара отечественный автомобиль едва не вылетел в кювет. Автомобиль задним бампером погнул знак, стоящий у края дороги. Передняя часть "Лады" - всмятку. Аналогичные повреждения у "Рено". Предварительная причина ДТП - выезд на встречную полосу.