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Общество23 декабря 2021 7:43

В Липецком облсовете утвердили нового вице-спикера

Это место занял Андрей Фролов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Новым вице-спикером липецкого облсовета стал Андрей Фролов

Новым вице-спикером липецкого облсовета стал Андрей Фролов

Фото: Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

В Липецком облсовете утвердили кандидатуру нового вице-спикера. Им стал Андрей Фролов. В настоящее время он является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам. На эту должность его предложил председатель облсовета Дмитрий Аверов.

Напомним, место вице-спикера стало вакантным после того, как Александр Кремнев написал заявление об уходе. Как сообщили в пресс-службе липецкого облсовета, кандидатуру Андрея Фролова поддержали большинство депутатов. По Регламенту, избрание прошло в форме тайного голосования.

Андрей Фролов родился в 1979 году. Учился в ЛГПУ и Орловской региональной академии государственной службы. В сентябре этого года Андрея Фролова избрали депутатом Липецкого областного совета.