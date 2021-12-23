В лидерах: Сбер признали лучшим по использованию цифрового профиля гражданина

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СберБанк стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина. В 2021 году 2,3 млн граждан согласились поделиться сведениями из своего цифрового профиля в государстве со СберБанком. Кроме того, в этом году СберБанк зарегистрировал и подтвердил учётные записи 11 млн человек на Госуслугах. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 7 млн человек.

Также теперь клиент Сбера может получить 2-НДФЛ, выписку из электронной трудовой, справку предпенсионера, справку об остатке материнского капитала, справку о размере назначенной пенсии и сведения о полисе ОМС прямо в приложении СберБанк Онлайн.

В декабре у пользователей платформы появилась возможность получить QR-код вакцинированных и переболевших.

По данным на 1 декабря 2021 года число активных пользователей приложения Сбербанк Онлайн в Черноземье превысило 5,4 млн человек.

Также во всех территориальных банках Сбера начал работать сервис использования средств материнского капитала в ипотеке, с помощью которого Сбер сотрудничает с Пенсионным фондом России через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволило полностью исключить бумагу из процесса, а также снизить жалобы клиентов из-за ошибок ручного сервиса.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Наша задача – ежедневно помогать клиентам, стать для них навигатором в меняющемся мире. Поэтому мы постоянно дорабатываем наши цифровые сервисы, делаем их проще и удобнее. Уже сегодня пользователи продуктов Сбера могут легко решать житейские вопросы, не выходя из дома. Это позволит избежать многих бюрократических тонкостей».