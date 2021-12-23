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Общество23 декабря 2021 13:25

В Липецке в выходные ограничат движение у ОКЦНТ и рядом с площадью Петра Великого

Часть улично-дорожной сети перекроют из-за мероприятий
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в выходные ограничат движение у ОКЦНТ и рядом с площадью Петра Великого

В Липецке в выходные ограничат движение у ОКЦНТ и рядом с площадью Петра Великого

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецке ограничат движение в нескольких районах. В субботу, 25 декабря, с 7.00 утра движение перекроют участок второстепенной дороги на улице Космонавтов - от перекрестка с Титова до трамвайных путей, а также въезд на площадь. Напомним, перед ОЦКНТиК состоится предновогодняя ярмарка.

В воскресенье, 26 декабря, с 14.00 транспорт не сможет проехать по улицам Карла Маркса, Первомайская - от Фрунзе до Карла Маркса, Литаврина и по одноименному переулку. Причина - фестиваль "Петровские забавы".

Напомним, что в этот четверг, 23 декабря, в областном центре перекрыли часть перекрестка Фрунзе-Неделина. Движение ограничили по участку полосы, где водители поворачивают направо в сторону Металлургического колледжа.