В пятницу жители нескольких улиц Липецка останутся без воды

Липчане вновь останутся без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 24 декабря, в Липецке пройдут плановые отключения воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", специалистам необходимо провести работы на сетях. Из-за этого в некоторых районах не будет холодной воды.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Московская, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 51а, 49/1, 53/1; Балмочных, 1, 3, 5-7, 9-11, 14, 16, 32, 36, 38, 38а; Тельмана, 20, 21а.

Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Советуем жителям заранее запастись питьевой водой. Также воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.