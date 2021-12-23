В пятницу в Липецкой области от 9 до 14 градусов мороза

В Липецкой области морозно и снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 24 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью от 15 до 20 градусов ниже ноля. Ветер южный 6-11 м/с.

Днем в регионе от 9 до 14 градусов мороза. Ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

В субботу, 25 декабря, в Липецке резко потеплеет. Ночью сохранится крепкий мороз - столбик термометра опустится до -12 градусов. А днем синоптики обещают до 1 градуса со знаком минус. При этом повалит снег. Он начнется еще ночью и будет идти весь день. Ветер западной четверти 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 742 мм рт.ст.