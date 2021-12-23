Под Липецком несколько дней ищут 90-летнего дедушку

В Ельце Липецкой области пропал 90-летний пенсионер Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 90-летнего дедушку. Хвостиков Александр Козьмич пропал 20 декабря в Ельце. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", пожилой мужчина не ориентируется в пространстве. Также у него может случиться потеря памяти. Отряду требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: предположительно, куртка цвета хаки.

С собой у ельчанина была черная трость.

Просьба ко всем, кто видел Александра Хвостикова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - экстренные службы.