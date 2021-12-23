В Липецке из-за предновогодних мероприятий запретят продавать алкоголь

В предстоящее воскресенье, 26 декабря, в Липецке пойдут сразу несколько новогодних массовых мероприятий. Предновогодние уличные праздники с участием горожан продлятся почти весь день. Поэтому розничная продажа алкоголя будет под запретом.

Так с 14 до 20.00 на площади Петра Великого будет проходить традиционный новогодний фестиваль «Петровские забавы». С 18 до 20.00 – открытие катка у дворца спорта «Звездный» на Терешковой. Это основные события.

Кроме этого праздничная акция «Зажигаем новогодние елки» пройдет для жителей районов: с 15.30 до 16.30 в парке Металлургов и в это же время в ДК «Матыра»; с 16 до 17.00 на площади Клименкова, 16.10 – 17.10 в детском парке «Сказка»; с 16.40 до 17.40 на площади Константиновой и в ДК «Рудничный»; с 17 до 18.00 в парке Победы, 17.10 до 18.10 на площади у ДК «Студеновский»; с 17.30 до 18.30 в парке «Быханов сад».

По закону розничная продажа алкоголя запрещена вблизи места проведения массового мероприятия за два часа его начала, во время проведения и в течение двух часов после.