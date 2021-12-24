Банк «Открытие»: активы растут

Объем средств клиентов за 11 месяцев вырос на 381 миллиард рублей (+19,9%). Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В ноябре 2021 года банк заработал 7,8 миллиарда рублей чистой прибыли, а активы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» увеличились на 7,4%. Что касается итогов 11 месяцев года, активы банка выросли на 597 миллиарда рублей (+23,1%).

Рост кредитного портфеля с начала года составил 403 миллиарда (+23,9%). По юридическим лицам он вырос на 321 миллиард, а объем кредитов оказался на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 миллиарда (+16,5%). С начала 2021 года банк выдал 277 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 11% выше по сравнению с 2020-м.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 151,4 миллиарда рублей, что на 27% выше результата за аналогичный период прошлого года. Процентные доходы составили 154,9 миллиарда (+21%), комиссионные доходы – в сравнении с 2020-м выросли на 11%.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 367,1 миллиарда рублей (+9,3% с начала года). Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 декабря 2021 года Н1.0 составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 107,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 124,6% (пороговое значение: 50%).