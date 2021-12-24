В Липецке семья организовала крупный подряд по нелегальному обналу денег

В Липецке раскрыли крупный семейный «бизнес» по отмыванию денег. В деле фигурируют супруги и сестра жены, которые обвиняются по части 2 статьи 172 УК – незаконная банковская деятельность.

Подозрительную сеть вычислили сотрудники УЭБиПК областного УМВД, по данным которых, липчане создали 14 фиктивных фирм. Организации оформляли на подставных людей за вознаграждение. Те просто ставили фирму на учет в налоговой, после отдавали все печати и банковские карты организаторам.

Фирмы создавались для того, чтобы выводить деньги клиентов. Те перечисляли средства на счета, указывая формальный повод – аренда, оплата услуг, покупка и прочее, чего на самом деле не было. Таким путем с марта 2019 года по май 2021 организаторы «заработали» больше 19 миллионов рублей.

Во время обысков с участием силовиков СОБРа из домов и офисов семьи изъяли технику документы, 37 печатей, 32 телефона, более 950 банковских карт, оформленных на других людей, факсимильные подписи директоров и другие доказательства. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, расследование еще продолжается, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.