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Общество24 декабря 2021 13:07

Липецкие автоинспекторы усиленно ловят на дорогах пьяных водителей

Рейды будут проходить в течение трех дней
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на дороги вывели усиленные наряды ГИБДД, для контроля за состоянием водителей в предновогодние выходные. Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские будут работать в усиленном режиме в течение трех дней, с 24 по 26 декабря. Автоинспекторы будут внимательно вычислять водителей, которые садятся за руль пьяными.

В ГИБДД отметили, что ДТП с пьяными водителями, как правило, имеют наиболее тяжелые последствия – такие нарушители несут серьезную угрозу себе и другим участникам дорожного движения.

Также автоинспекторы просят граждан сообщать о пьяных водителях в полицию. Все, кто стал свидетелем пьяной езды, может рассказать об этом по телефонам 02 или 112.