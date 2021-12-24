Липецкие автоинспекторы усиленно ловят на дорогах пьяных водителей

В Липецке на дороги вывели усиленные наряды ГИБДД, для контроля за состоянием водителей в предновогодние выходные. Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские будут работать в усиленном режиме в течение трех дней, с 24 по 26 декабря. Автоинспекторы будут внимательно вычислять водителей, которые садятся за руль пьяными.

В ГИБДД отметили, что ДТП с пьяными водителями, как правило, имеют наиболее тяжелые последствия – такие нарушители несут серьезную угрозу себе и другим участникам дорожного движения.

Также автоинспекторы просят граждан сообщать о пьяных водителях в полицию. Все, кто стал свидетелем пьяной езды, может рассказать об этом по телефонам 02 или 112.