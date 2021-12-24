В 2022 году на улицах Липецкой области появится еще больше камер

Брифинг в УМВД России Липецкой области: итоги работы в 2021 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В УМВД России по Липецкой области подвели итоги работы за 2021 год. За этот период в полиции почти на 80% обновили автопарк. Госавтоинспекция получила 73 автомобиля. Еще 20 служебных машин - сотрудники различных подразделений областной и городской полиции. Также ключи от новых автомобилей вручили всем районным подразделениям ОВД.

В этом году региональному УМВД выделили более 43 млн рублей на ремонт помещений. На территории управления в Липецке обновили полузаброшенное здание. Туда перевели специалистов экспертно-криминалистического центра. На первом этаже расположится отделение по исследованию наркотиков, а на втором будут проводить фоноскопические и компьютерные экспертизы. Также планируется отремонтировать помещения в отделениях полиции.

Правами Министра МВД России поощрили 222 липецкого полицейского. Тогда как в 2019 году награду получил только 51 правоохранитель.

- Это говорит о том, что наши сотрудники стали лучше работать, - считает начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов. - Я тоже стараюсь поощрять коллег за хорошие поступки. Например, летом автоинспекторы помогли беременной женщине, у которой внезапно начались схватки, добраться до роддома. В Усманском районе Евгений Черногузов спас мальчика, провалившегося под лед. А в Становлянском районе Роман Белов и сотрудница Росгвардии помогли женщине, получившей серьезную травму головы. В липецкой полиции работают порядочные, грамотные люди, способные быстро принимать решения в критических ситуациях.

Генерал-майор полиции не стал скрывать и неприятные моменты. Он рассказал, что среди полицейских есть те, кто совершают как общеуголовные, так и коррупционные преступления. Соблазн велик, особенно у инспекторов ГИБДД. В этом году увеличили штат подразделения службы собственной безопасности.

Также Олег Латунов поделился планами на 2022 год. В Липецкой области планируют установить больше видеокамер. Это должно улучшить раскрываемость преступлений в регионе. Камеры появятся в местах массового скопления людей, на территориях возможного совершения противоправных деяний, к примеру, у питейных заведений, баров и тд.