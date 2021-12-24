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Общество24 декабря 2021 17:58

В Липецке на площади Петра Великого начали украшать елку, стоящую на фонтане

На площади появилась "Русская горка", детская карусель и Чеширский кот
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Фото: Юлия КЛЮЕВА

До Нового года осталась ровно неделя. Специалисты ускоряются, чтобы успеть украсить общественные пространства. Напомним, некоторые из них очень сильно изменяться этой зимой. К примеру, площадь Петра Великого.

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Здесь уже поставили на фонтан 16-метровую зеленую красавицу. В эту пятницу, 24 декабря, работники вешали на елку гирлянду. Скоро площадь озарится теплым белым светом. Также на территории появилась "Русская горка", на которой липчане смогут покататься на ватрушках. Привезли детскую карусель, Чеширского кота, высокие грибы - в стиле сказки "Алиса в стране чудес". Около 200 живых елок расставили вокруг фонтана, очертив вход и выход с площади.

До прихода волшебства осталось совсем чуть-чуть.

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022

Фото: Юлия КЛЮЕВА