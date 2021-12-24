В Липецке на площади Петра Великого начали украшать елку, стоящую на фонтане

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

До Нового года осталась ровно неделя. Специалисты ускоряются, чтобы успеть украсить общественные пространства. Напомним, некоторые из них очень сильно изменяться этой зимой. К примеру, площадь Петра Великого.

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Здесь уже поставили на фонтан 16-метровую зеленую красавицу. В эту пятницу, 24 декабря, работники вешали на елку гирлянду. Скоро площадь озарится теплым белым светом. Также на территории появилась "Русская горка", на которой липчане смогут покататься на ватрушках. Привезли детскую карусель, Чеширского кота, высокие грибы - в стиле сказки "Алиса в стране чудес". Около 200 живых елок расставили вокруг фонтана, очертив вход и выход с площади.

До прихода волшебства осталось совсем чуть-чуть.

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Площадь Петра Великого украшают к Новому году 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА