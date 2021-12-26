Липецкий полицейский поймал воров металла с территории крупного завода

В декабре оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД по Липецку проезжал мимо дома по Заводской площади и стал свидетелем кражи. Полицейский увидел, как двое мужчин припарковались у забора крупного предприятия и начали грузить в багажник металлические изделия. Правоохранитель задержал их и доставил в отдел.

Как оказалось, 21-летний парень и его отец 48 лет узнали, что на заводе хранится металл, который должны отправить на переработку. Тогда они проникла на территорию, перебросили изделия через забор и частями хотели перевезти похищенное домой. Первую партию доставить удалось, а во время погрузки второй их задержали. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6200 рублей. Похищенное изъяли. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщили в региональном УМВД, возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет.