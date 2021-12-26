В Липецке у спорткомплекса «Звездный» открыли современный каток

фото: сайт администрации Липецка. Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке на площади перед спорткомплексом «Звездный» открыли современный каток. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации 26 декабря. Площадь ледовой арены составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. Каток построен вокруг плоскостного фонтана. Единовременно он может вместить 170 человек. Благодаря современным технологиям будет функционировать и при небольшой оттепели.

График работы ледовой арены: ежедневно с 10.00 до 22.00. Стоимость посещения катка:

понедельник — пятница 10.00-16.30 — 200 рублей со своими коньками и 300 рублей с коньками в прокат за 1 час,

понедельник — пятница 18.00-22.00 — 300 рублей со своими коньками и 400 рублей с коньками в прокат за 1 час,

выходные 10.00-22.00 — 300 рублей со своими коньками и 400 рублей с коньками в прокат.