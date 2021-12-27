Две машины провалились под лед в Липецке за выходные

За минувшие выходные, 25 и 26 декабря, в Липецке произошли два ЧП подряд с провалившимися под лед автомобилями. Предупреждение спасателей о запрете выхода на тонкий лед оказалось недостаточно, поскольку липчане не только ходят по тонкому льду, но и пытаются ездить на машинах.

Один из таких случаев произошел в районе Сырского Рудника, где под лед ушел автомобиль «Митсубиси». Очевидцы сняли последствия необдуманного поступка, причины его неизвестны. Водитель иномарки вероятно пытался срезать путь и попасть на другую сторону пруда по воде. На записи видно, что на льду уже есть следы от шин, то есть по замерзшей поверхности пруда ранее кто-то рассекал на машине. В этот раз не повезло, «Митсубиси» провалилась под лед у самого берега пруда. По словам свидетелей никто не пострадал.

ВАЗ ушел под лед а районе Косыревки Фото: vk.com

В комментариях к видео свидетеле сообщили о похожем случае в районе Косыревки, где под лед провалился «ВАЗ-2107». Там также обошлось без пострадавших. Накажут ли водителей за нарушение запрета выходя на лед и как владельцы будут доставать свои машины, пока неизвестно.