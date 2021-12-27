Пенсионерка на «Матизе» пострадала в ДТП с иномаркой в Липецке

В ДТП пострадала водитель "Матиза" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона за прошедшие трое суток, с 24 по 2 декабря, на дорогах Липецкой области в четырех ДТП пострадали пять человек. Так вечером 25 декабря на трассе Липецк – Грязи 73-летняя пенсионерка на «Матизе» въехала в «Джили», за рулем которого была 34-летняя женщина. Водитель малолитражки в больнице.

26 декабря на трассе Данков – Теплое не справился с управлением и влетел в препятствия 69-летний водитель «Приоры». Водителю потребовалась помощь врачей.

В тот же день на трассе Грязи – Добринка в Добринском районе столкнулись «Дацун» с 29-летним водителем и «Лада Ларгус», за рулем которой был 43-летний мужчина. Пострадали 40-летняя пассажирка «Ларгуса» и водитель иномарки – оба в больнице.