Иностранец из Подмосковья забил насмерть нового ухажера бывшей жены в Липецке

В Липецке расследуют загадочное убийство директора цирка. Тело 66-летнего мужчины нашли в собственном доме в селе Косыревка 25 декабря. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 51-летний иностранец, который живет в Московской области. Его по поручению СК задержали столичные полицейские и передали липецким следователям.

На допросе убийца во всем сознался. Как оказалось, 24 декабря мужчина приехал в Липецк, чтобы выяснить отношения с сожителем бывшей жены. Разговор не удался, мужчины подрались, гость сильно избил хозяина дома, после чего уехал обратно. А новый ухажер бывшей супруги скончался от побоев.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант ранее сидел за тяжкий вред и разбой. Сейчас ему вменили статью 105 УК – убийство. Иностранца вскоре должны взять под стражу.