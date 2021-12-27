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Происшествия27 декабря 2021 12:11

Иностранец из Подмосковья забил насмерть нового ухажера бывшей жены в Липецке

Тело 66-летнего мужчины нашли в собственном доме в Косыревке
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке расследуют загадочное убийство директора цирка. Тело 66-летнего мужчины нашли в собственном доме в селе Косыревка 25 декабря. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 51-летний иностранец, который живет в Московской области. Его по поручению СК задержали столичные полицейские и передали липецким следователям.

На допросе убийца во всем сознался. Как оказалось, 24 декабря мужчина приехал в Липецк, чтобы выяснить отношения с сожителем бывшей жены. Разговор не удался, мужчины подрались, гость сильно избил хозяина дома, после чего уехал обратно. А новый ухажер бывшей супруги скончался от побоев.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант ранее сидел за тяжкий вред и разбой. Сейчас ему вменили статью 105 УК – убийство. Иностранца вскоре должны взять под стражу.