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Происшествия27 декабря 2021 13:35

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Липецке

Тяжеловоз разбил автобус №325 на Краснозаводской улице
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в этот понедельник, 27 декабря, в районе ЛТЗ в Липецке. Там на кольцевой развязке Краснозаводой улицы столкнулись пассажирский автобус №325 и грузовик с прицепом.

Тяжеловоз нанес серьезный ущерб пассажирскому транспорту. На автобусе вмяло в салон лобовое стекло вместе с решеткой справа, также деформировалась передняя дверь. Тягач лишился фары на прицепе с левой стороны.

Как комментирует происходящее автор ролика, причиной ДТП стал занос. Несмотря на серьезный ущерб транспортным средствам, к счастью, ни пассажиры ни водители не пострадали.