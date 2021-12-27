Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Липецке

Серьезная авария произошла в этот понедельник, 27 декабря, в районе ЛТЗ в Липецке. Там на кольцевой развязке Краснозаводой улицы столкнулись пассажирский автобус №325 и грузовик с прицепом.

Тяжеловоз нанес серьезный ущерб пассажирскому транспорту. На автобусе вмяло в салон лобовое стекло вместе с решеткой справа, также деформировалась передняя дверь. Тягач лишился фары на прицепе с левой стороны.

Как комментирует происходящее автор ролика, причиной ДТП стал занос. Несмотря на серьезный ущерб транспортным средствам, к счастью, ни пассажиры ни водители не пострадали.