В Липецке любитель зимнего дрифта разбил машину на парковке и сбежал

В Липецке автовладелец ищет очевидцев ДТП, которую устроил любитель зимнего дрифта. Авария с лихачом произошла в пятницу вечером, 24 декабря, на улице Советская. Там кто-то разбил стоящий на парковке у торгового центра БМВ-Х3 и скрылся с места происшествия.

Момент ДТП попал в обзор камеры наблюдения. Судя по видео с камер наблюдения, аварию устроил водитель автомобиля ВАЗ-2106, бордового цвета. По словам автора видео, водитель «шестерки» дрифтовал на стоянке и не справился с управлением. На записи видно, как отечественная легковушка в заносе въезжает в бок иномарки, после чего стремительно покидает место ДТП. Все произошло на глазах у нескольких пешеходов.

Теперь владелец разбитой машины просит откликнуться очевидцев и всех, кто возможно запомнил номер «шестерки», сообщить по телефону 89191680095.