Египтянин вместе с липецкими моржами окунулся в ледяную воду

Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания
Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
В минувшие выходные в 70 регионах прошла акция "Закаленная Россия - Сильная страна", которую поддержали липчане. Россияне устроили массовый флешмоб - обливались холодной водой, окунались в воду океанов, морей, рек и других водоемов.
Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания
Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
В Липецке моржи собрались на берегу Воронежа. Сначала любители ледяной воды провели зарядку на снегу, а затем проплыли 12,5 м в реке. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в заплывах участвовали 30 человек разного возраста. Судя по счастливым лицам участникам, можно смело сказать - акция удалась!
Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания
Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
К липчанам присоединился представитель африканского континента - студент 2 курса ЛГПУ Мина Лорис. По словам египтянина, ему нравятся русские традиции и культура, а после проруби он чувствует себя "заново рожденным".
Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания
Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.