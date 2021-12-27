Египтянин вместе с липецкими моржами окунулся в ледяную воду

Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В минувшие выходные в 70 регионах прошла акция "Закаленная Россия - Сильная страна", которую поддержали липчане. Россияне устроили массовый флешмоб - обливались холодной водой, окунались в воду океанов, морей, рек и других водоемов.

Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке моржи собрались на берегу Воронежа. Сначала любители ледяной воды провели зарядку на снегу, а затем проплыли 12,5 м в реке. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в заплывах участвовали 30 человек разного возраста. Судя по счастливым лицам участникам, можно смело сказать - акция удалась!

Липецкие моржи присоединились к всероссийской акции закаливания Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

К липчанам присоединился представитель африканского континента - студент 2 курса ЛГПУ Мина Лорис. По словам египтянина, ему нравятся русские традиции и культура, а после проруби он чувствует себя "заново рожденным".