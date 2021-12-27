Во вторник более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке из-за ремонта на сетях отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 28 декабря, в некоторых районах Липецка отключат воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц 3 Сентября, 5, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; 30 ВЛКСМ, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, владение 2, 2а, 2а/1, строение 2а; Никитина, 14, 16; Чехова, 2а, 10; Волгоградская, 35г, 35г владение 1-5, 41а, 43; Ангарская, 23а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Чехова и 2-ая Воронежская. С 9 утра до 8 часов вечера воды не будет в доме №1 по улице Кузнечная.

С 9 утра до полудня холодную воду отключат на верхних этажах домов №21 и 23 по улице Космонавтов. Аналогичное случится в доме №38 по той же улице с часа до 3 часов дня.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.