На прошлой неделе в Липецкой области 14 человек заболели гриппом

Липчане продолжают заболевать ОРВИ и гриппом Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 20 по 26 декабря, ОРВИ заболел 8 991 житель Липецкой области. Среди них 66% - дети. Также в регионе зарегистрировали 14 случаев гриппа.

По данным областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости за неделю снизился на 15%. Причем меньше стали болеть как взрослые - на 9%, так и дети - на 13-22%. Заболеваемость среди взрослых связана с коронавирусом. Среди детей - с активизацией как вирусов гриппа типа А, так и традиционных негриппозных вирусов.

В Липецке выявили 67% от всех случаев в регионе. У 8 человек оказался грипп. Специалисты обследовали 169 проб, взятых у заболевших. У 47% обнаружили грипп А, у 27% - РС-вирусы, у 13% - вирусы парагриппа.

Липчан просят соблюдать меры неспецифической профилактики - чаще мыть руки, избегать многолюдных мест, а также контактов с зараженными.