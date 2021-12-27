Как будет работать Почта в новогодние праздники в Липецкой области

Как будет работать Почта России в новогодние праздники в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пресс-службе регионального УФПС рассказали, как в новогодние праздники будут работать отделения Почты России в Липецкой области. В пятницу, 31 декабря, - по графику воскресенья. Выходные дни для всех отделений - 1, 2 и 7 января. 3 января Почта будет обслуживать липчан по графику субботы.

В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. А пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному в отделениями Пенсионного фонда РФ. 4, 5, 6, 8 и 9 января отделения Почты России в регионе будут работать по обычному графику.

Напомним, что липчане могут уточнить график работы отделений на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении. Там же можно найти ближайший от дома почтовый офис.