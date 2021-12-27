Почти 52000 липчан могут не вылететь из страны на новогодних праздниках из-за долгов

Липчанам рекомендуют перед новогодними праздниками проверить свои долги Фото: Юлия КЛЮЕВА

С января по ноябрь 2021 года судебные приставы ограничили выезд за границу 51 901 жителю Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, эта работа продолжается и в настоящее время.

Приставы рекомендуют липчанам проверить, есть ли у них долги. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников. Нередки ситуации, когда туристам в аэропортах преподносят неприятный, хотя и ожидаемый, сюрприз. Напомним, что выезд за рубеж ограничивают по различным ситуациям: за долги по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам, штрафам ГИБДД и тд.

Проверить информацию о задолженности можно не выходя из дома - на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Нужно лишь вбить в поисковую строку свои данные, а далее на странице появится информация о долгах.