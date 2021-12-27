На прошлой неделе в Липецке произошло 17 пожаров: погиб мужчина

За год в Липецке уменьшилось количество пожаров, но возросло число погибших Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе с 20 по 26 декабря в Липецке зафиксировали 17 пожаров. В половине случаев - в жилых домах. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, горели 4 квартиры, частный дом по улице Бескрайняя. В подвале и подъездах трижды тушили мусор.

Трагедия произошла во время пожара на улице Школьная в пятницу, 24 декабря. Там из задымленного подъезда пришлось выводить людей. А в квартире, где случилось возгорание, погиб мужчина. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Также огонь повредил 2 бесхозных строения, садовый дом в СНТ "Строитель", гараж с автомобилем, офис и склады предприятия площадью 150 кв.м. в районе Сырского Рудника.

Всего с начала года в регионе выявили 1 095 пожаров. Это на 9,5% меньше, чем в 2020 году. Но увеличилось количество погибших - с 17 до 21.