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Общество27 декабря 2021 16:33

Во вторник в Липецкой области без осадков и до 12 градусов мороза

В среду синоптики обещают снег
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке морозно

В Липецке морозно

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 28 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Синоптики обещают преимущественно без осадков.

Ночью столбик термометра опустится до -17 градусов. Ветер западный. Днем в регионе до 12 градусов ниже ноля. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

Среда обещает быть снежной. Так, 29 декабря в Липецке облачно. Ночью около 13 градусов мороза. Днем в областном центре тоже довольно холодно - 10 градусов со знаком минус. По предварительным данным, с самого утра и до вечера будет идти снег. Ветер восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт.ст.