«Открытие»: льготные кредиты начинающим предпринимателям

Средства может получить юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный как налогоплательщик на территории столицы. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Максимальная сумма кредита - 5 миллионов рублей на срок до трех лет при полном покрытии обязательств заемщика столичным правительством.

Для его получения начинающим предпринимателям необходимо обратиться в «Открытие», и в случае положительного решения банк предоставит средства. Сейчас такой кредит предоставляется по льготной ставке 12,5% годовых на первые 12 месяцев. Стоимость кредита рассчитывается на основе ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта. По истечении 12 месяцев устанавливается коммерческая ставка банка.

По условиям программы обязательства заемщика перед банком на 70% покрываются за счет поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а оставшиеся 30% субсидирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Важно, что с момента регистрации бизнеса до выдачи кредита должно пройти не более 12 месяцев.

- Компании малого бизнеса отмечают, что одним из основных барьеров является отсутствие стартового капитала. Данная программа предоставляет возможность обеспечить операционную деятельность в течение первого года бизнеса. Именно этот период, как правило, является решающим для становления бизнеса, - отметила Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».