Под Липецком 17-летний подросток сел за руль ВАЗа и попал в ДТП с грузовиком

В Липецкой области столкнулись "шестерка" и грузовик: пострадал подросток Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 27 декабря, на автодороге "Южный обход Липецка" столкнулись "Форд" и большегруз "Вольво". От удара последний влетел в другой грузовик "Вольво". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали 54-летняя автоледи иномарки и 30-летний водитель первого большегруза. Их с травмами госпитализировали. 56-летнему пассажиру "Форда" медики оказали помощь и отпустили.

В тот же день в селе Сторожевские Хутора Усманского района "Фольксваген" сбил 31-летнего мужчину. Пешеход получил смертельные травмы.

В селе Фащевка Грязинского района столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик "Скания". 17-летнего водителя "шестерки" доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.